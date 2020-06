Oribe Peralta, delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, aseguró en Versus Digital para TUDN, que los entrenadores extranjeros han sido pieza fundamental a lo largo de su carrera en el futbol mexicano.

El ‘ Cepillo’ recordó cuando debutó con Monarcas Morelia el 22 de febrero de 2003 en la derrota de su equipo 1-2 ante el Club América, y el entrenador encargado de darle su primera oportunidad, fue el argentino Rubén Omar Romano.

“Nombraba a los técnicos extranjeros porque cuando nadie creía en mí, me dan la oportunidad de debutar, Rubén Omar Romano. Luego voy a Monterrey, estaba Miguel (Herrrera), juego unos partidos y después me voy, no tuve la continuidad que quería.

“Después me voy a Santos, estoy jugando, jugando, jugando y yo me sentía bien a pesar de que el equipo no iba bien”, recordó Oribe.





Para el Torneo Clausura 2009 fue cedido a préstamo a Chiapas con Jaguares por 1 año, donde logró notables participaciones y se hizo de la titularidad. Posteriormente regresó con los de la Comarca Lagunera para obtener las mejores glorias de su carrera.

“Después de esa etapa, me piden en Jaguares, Miguel Ángel Brindisi, otro técnico extranjero, él me pone, me dijo que sabía mis cualidades y me dio la confianza que necesitaba en aquel momento para repuntar. No nos va tan bien, llega el 'Flaco' Tena y yo me sentía muy bien y me deja jugando y fue así que terminé el año en Chiapas.

“Luego regreso a Santos, porque Rubén Omar Romano me pide otra vez para Santos. Por eso siempre he dicho que los extranjeros son los que me han dado la oportunidad de mostrar y que han confiado en mí”, aseguró.



Oribe Peralta agregó que en el futbol mexicano se priorizan los resultados, lo que promueve el no dar tantas oportunidades para los jóvenes.

“El sistema de competencia en México, te obliga a querer resultados muy rápido. Si tú le das la oportunidad a un joven y no te rinde, estás perdiendo puntos, tanto el cociente como en la clasificación para entrar a la Liguilla”, compartió.