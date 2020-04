¿Un reto? Oribe Peralta tiene 165 goles y está a tres de Borja

“La gran mayoría de los que nombraste fueron inspiración, fueron personas, como Enrique , que después lo conocí, de las cuales había escuchado mucho por mi papá. Son personas que me han ayudado a llegar a esta marca, y si me quedo ahí no importa, porque mis goles han ayudado a que los equipos donde estuve hayan conseguido cosas importantes o se reflejaran en el marcador para conseguir puntos valiosos ”.

“Soy parte de un equipo que busca un objetivo común; las victorias y derrotas son de todos. Si me toca jugar o no, estoy ahí para aportar lo más que pueda desde donde me toque, porque este es un grupo que busca un objetivo común y no puedo estar por encima de nadie”.