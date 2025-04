Para el exfutbolista de Chivas, Adolfo ‘Bofo’ Bautista el Guadalajara no ha perdido su grandeza a pesar de los resultados que no han sido favorables y menos la obtención de títulos. “No ha perdido su grandeza, si puedes decir por títulos están los ‘wuilos’ arriba, cómo nos han ganado, ellos sabrán, con ayudas, con ayudas de árbitros, pero te puedo hablar de Chivas y sigue con la grandeza es el mejor equipo de México”, señaló el Bofo.

Para el ex jugador hay futbolistas que deben estar y otros que no en el Rebaño Sagrado. “Hay jugadores con capacidad, pero a lo mejor hay que preguntarles si quieren estar en Chivas o no quieren estar, porque a veces hay jugadores que no quieren estar en ese club y juegan por jugar”, señaló.