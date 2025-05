Paul Aguilar lamenta bajón de Chivas y dice que es malo para el futbol mexicano

Paul Aguilar, exjugador del América y de la Selección Mexicana , lamenta el regular momento que atraviesa Chivas , el histórico rival de las Águilas en la Liga MX y señaló que eso no es bueno para el futbol mexicano.

“ Desgraciadamente sí (ha dejado de competir Chivas), que no es bueno para el futbol mexicano , pero sí, creo que le ha faltado, después de que se fue (Matías) Almeyda, el equipo bajó drásticamente, ojalá que se pueda recuperar por el bien del futbol mexicano ”, dijo Aguilar.

No obstante, el defensor mexicano, cinco veces campeón de la Liga MX (tres con América y dos con los Tuzos), señaló que el duelo ante Chivas sigue siendo el mejor Clásico en la Liga MX, incluso por encima del Cruz Azul.

“Más interesante sí, el mejor Clásico no, para mí el mejor Clásico de México es América vs. Chivas, pero hoy por hoy creo que sí es más interesante (Clásico Joven), Cruz Azul es un equipo que ha estado siempre en Liguilla y normalmente le ha tocado enfrentarse al América y se ha hecho esa rivalidad, si no mal recuerdo en los últimos 15 años, cuatro Finales ya. Eso se ha hecho más fuerte la rivalidad, pero para mí el Clásico más importante sigue siendo contra Chivas”, puntualizó.