Video Larcamón confiesa clave para que Mier sea nominado por la FIFA

"Somos consientes de que el sábado nos jugamos muchas cosas de cara a lo que serán las instancias de cierre, de cruce, de todo lo que supone le mejor ubicación posible, es nuestro primer gran objetivo finalizar en lo más alto la fase regular".

Respecto a la nominación de Kevin Mier al premio The Best por parte de la FIFA, el estratega de La Máquina consideró que la competencia interna ayudó en ese logro de su portero titular.

"Yo siempre me mantuve muy convincente, cuando hablo de lo que exige el plantel, uno también es Andrés, no tendríamos el nivel de Kevin de estos últimos partidos si no fuese gracias al nivel de Gudiño que es otro excelente arquero. La noticia la vimos hace un rato y me pone contento, es reconfortante para cualquier jugador de verse en la élite mundial".

Para Larcamón, Mier no estuvo libre de pifias, sin embargo, desde su punto de vista fue admirable la forma en que logró reponerse de las críticas y alcanzar el nivel con el que actualmente cuenta.

"Lo que más destaco la manera de Kevin de haber sabido atravesar esos momentos de crítica, de errores, de críticas justificadas también, porque en definitiva no creo que haya estado exento de esa responsabilidad de merecer esa crítica que a veces es más despiadada de lo que uno quisiera".

Finalmente, es técnico del Cruz Azul afirmó que a pesar de las dura crítica que recibió el guardameta ante sus errores, ésta le sirvió para alcanzar mayores niveles de madurez en su carrera.