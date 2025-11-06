Jugador de la Liga MX está nominado para los premios The Best de la FIFA
Los premios de la FIFA dieron a conocer a los nominados en varias categorías femeniles y varoniles y entre ellos aparece un elemento que milita en el futbol mexicano.
Los premios The Best de la FIFA dio a conocer a los nominados en las categorías femenil y varonil, tanto para jugadores como para entrenadores; llamó la atención que el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, estuviera en la contienda para mejor estratega del año.
La votación comenzó este jueves 6 de noviembre y finalizará el 28 del mes en mención donde estará a votación los premios a mejor jugador, mejor jugadora, mejor portero y mejor portera, así como mejor entrenador de futbol masculino y femenino.
En la lista también destacó la inclusión de un jugador que milita en la Liga MX, a la cual llegó para el Clausura 2024 para jugar con Cruz Azul, se trata del portero colombiano Kevin Mier, quien contiende a lado de grandes figuras de talla internacional y del futbol europeo.
Si bien Kevin Mier no contiende a mejor portero para el premio The Best de la FIFA, sí aparece entre los nominados para ser elegido portero del 11 ideal del futbol varonil, donde también hay un listado para elegir a defensas, mediocampistas y delanteros.
Kevin Mier, este año, suma 35 partidos disputados en la Liga MX entre el Clausura 2025 y el Apertura 2025, juegos de Liga y Liguilla; sólo se perdió la Fecha 13 del actual semestre para dar paso a Andrés Gudiño en el juego ante América.
Esta es la lista de porteros nominados para aparecer en el 11 ideal de la FIFA para los premios The Best:
- Alisson Becker (Brazil and Liverpool)
- Yassine Bounou (Morocco and Al Hilal)
- Diogo Costa (Portugal and Porto)
- Thibaut Courtois (Belgium and Real Madrid)
- Michele Di Gregorio (Italy and Juventus)
- Gianluigi Donnarumma (Italy and Paris Saint-Germain, now Manchester City)
- Fabio (Brazil and Fluminense)
- John Victor (Brazil and Botafogo, now Nottingham Forest)
- Emiliano Martinez (Argentina and Aston Villa)
- Edouard Mendy (Senegal and Al-Ahli)
- Alex Meret (Italy and Napoli)
- Kevin Mier (Colombia and Cruz Azul)
- Manuel Neuer (Germany and Bayern Munich)
- Jan Oblak (Slovenia and Atletico Madrid)
- David Raya (Spain and Arsenal)
- Robert Sanchez (Spain and Chelsea)
- Unai Simon (Spain and Athletic Club)
- Yann Sommer (Switzerland and Inter Milan)
- Mile Svilar (Belgium and Roma)
- Wojciech Szczesny (Poland and Barcelona)
- Weverton (Brazil and Palmeiras)
- Ronwen Williams (South Africa and Mamelodi Sundowns)