Los premios The Best de la FIFA dio a conocer a los nominados en las categorías femenil y varonil, tanto para jugadores como para entrenadores; llamó la atención que el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, estuviera en la contienda para mejor estratega del año.

La votación comenzó este jueves 6 de noviembre y finalizará el 28 del mes en mención donde estará a votación los premios a mejor jugador, mejor jugadora, mejor portero y mejor portera, así como mejor entrenador de futbol masculino y femenino.

En la lista también destacó la inclusión de un jugador que milita en la Liga MX, a la cual llegó para el Clausura 2024 para jugar con Cruz Azul, se trata del portero colombiano Kevin Mier, quien contiende a lado de grandes figuras de talla internacional y del futbol europeo.

Si bien Kevin Mier no contiende a mejor portero para el premio The Best de la FIFA, sí aparece entre los nominados para ser elegido portero del 11 ideal del futbol varonil, donde también hay un listado para elegir a defensas, mediocampistas y delanteros.

Kevin Mier, este año, suma 35 partidos disputados en la Liga MX entre el Clausura 2025 y el Apertura 2025, juegos de Liga y Liguilla; sólo se perdió la Fecha 13 del actual semestre para dar paso a Andrés Gudiño en el juego ante América.

