Nico Castillo: "Todos los días me levanto y la meta es que voy a volver"

Nico Castillo conversó para TUDN acerca de los deseos que tiene de volver a las canchas a jugar futbol, su rehabilitación y los duros momentos que vivió con la trombosis que sufrió en meses pasados, donde jamás pensó en retirarse.

El chileno habló con Iván Zamorano en exclusiva y le señaló a nuestro analista el objetivo fijo que tiene gracias a que compañeros, cuerpo técnico, de las Águilas, así como familiares, lo han apoyado a todo momento.

“Ahorita que me desean una pronta recuperación, que me tome el tiempo necesario, eso también lo llena de motivación, decir que hay mucha gente que te quiere ver bien, yo quiero volver a jugar, volver a las canchas y darle esa alegría a la gente, no sé si sea algo pendiente, pero sí una meta de volver a la cancha, empezar a jugar de nuevo”.

Nico Castillo compartió que ha tenido la fuerza mental para levantarse después de este suceso, pero existieron lapsos donde no todo fue tan fácil y el no pensar en el retiro, si no en recuperarse de la trombosis.

“Hubieron momentos difíciles, días difíciles, no te voy a mentir, uno llora, uno se lamenta, uno se pregunta por qué le pasan esas cosas a uno. No pensaba en el futbol, pensaba en dar la pelea con lo que estaba en ese momento, quería salir del hospital, quería poner todas mis fuerzas en estar bien, en estar de pie, caminar, de tener una vida normal y lo del futbol venía después.

“Todos los días me levanto, agradezco a Dios por estar vivo y la meta que tenga es que voy a volver, voy a volver, es lo que tengo presente”.

El sudamericano compartió una anécdota muy dura que vivió al lado de su hijo, quien se dio cuenta cuando el jugador del América sufrió una nueva complicación en su pierna derecho a causa de la trombosis.

“Lo más fuerte fue cuando me vine a mi casa y estaba con mi hijo, ya había viajado, y me sangró acá en mi casa, fue un momento duro, muy fuerte, lo viví porque cuando me sacan de la cama, me llevan al auto y yo vi a mi hijo a lado y él veía toda la sangre, fue un momento muy duro.

“Yo iba pensando todo el camino en mi hijo, en la fuerza, en no quedarme dormido y al momento de llegar ahí no supe más nada, ese fue el momento más duro, crítico y llegué casi inconsciente al hospital, eso me quedó marcado porque mi hijo vio todo eso”.

De su rehabilitación, Nico Castillo señaló que todo va bien y con buenos avances: "Bastante positiva, hemos estado trabajando todos los días a doble jornada y al estar haciendo muchas más cosas me permite ir acelerando el proceso, pero con los debidos cuidados que me han pedido. Este es un proceso que va a ser poquito largo, con paciencia, con tener la mente fuerte y la motivación de estar lo mejor y lo antes posible".