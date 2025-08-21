Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul, se sinceró y explicó este jueves que ni siquiera el sabe si Nicolás Piovi se va al Inter Miami con el que el club y el propio jugador mantienen negociaciones desde hace dos semanas.

Lo explicó en la conferencia de prensa del club previo a su duelo de la Jornada 6 del Apertura 2025 ante Toluca.

"Respecto a la situación de Piovi, todavía está el mercado abierto y bien sabemos lo que son los mercados en el futbol. No podemos dar sentencia ni confirmación de nada, pero estoy seguro que si Gonza termina quedándose con nosotros, que sería una gran noticia para nosotros, más allá de las expectativas que pudo generar toda esta situación en él, confío enormemente en la calidad de profesional que tenemos", aseguró.

"Estoy convencido que en el caso de que continué en la institución, sé que Gonza no solo es un gran profesional si no que es un jugador que siente los colores del Cruz Azul como pocos, y que en el momento que se resuelva definitivamente la situación va a estar como siempre y convencido de que nos va a aportar todo lo que ha venido aportando", explicó el técnico.

Con respecto al juego del fin de semana ante los Diablos, el argentino señaló que ha sido una gran semana de preparación y espera conseguir su cuarto triunfo en fila en el Apertura 2025.

"Es un partido muy lindo para preparar, para afrontar ante un rival que compite por los mismos objetivos que tenemos nosotros. Así que es una gran semana y la venimos transitando de muy buena manera. Confío en que vamos a tener una gran presentación el día sábado y ojalá, y Dios quiera nos encuentre con otro triunfo que sería el cuarto en fila", finalizó.

Cruz Azul recibe a Toluca este sábado 23 de agosto en el Estadio Olímpico Universitario dentro de la Jornada 6 de la Liga MX en un duelo que iniciará a las 9:05 pm tiempo del centro de México y a las 11:05 ET, a las 10:05 CT y a las 8:05 PT.