¡Neri Cardozo explotó contra los jugadores del Monterrey!

La eliminación del Monterrey ante Santos no cayó nada bien en Neri Cardozo, exfutbolista de Rayados que no soportó ver que el equipo quedara fuera en Cuartos de Final y estalló en contra de los jugadores calificándolos como elementos "sin huevos". Así lo expuso en sus redes sociales donde no se guardó nada ante la derrota del equipo por marcador global de 3-2.