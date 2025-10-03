La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 se acerca y promete un emocionante enfrentamiento entre el Necaxa y el Pachuca en el estadio Victoria. Este partido, que se llevará a cabo el 3 de octubre de 2025, es una gran oportunidad para que ambos equipos busquen sumar puntos importantes en la tabla.

Necaxa, conocido por su historia en el futbol mexicano, ha tenido momentos destacados en la liga, mientras que Pachuca, con su rica tradición y éxitos en torneos nacionales e internacionales, siempre es un rival a tener en cuenta.

Los aficionados al futbol no querrán perderse este duelo, que promete ser emocionante y lleno de acción.

Si estás buscando saber dónde ver este partido por televisión, sigue leyendo para descubrir las opciones disponibles y no te pierdas ni un minuto de la acción en el campo. ¡Prepárate para animar a tu equipo!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO NECAXA VS. PACHUCA DE LA JORNADA 12

Cuándo es el Necaxa vs. Pachuca: el juego es el viernes, 3 de octubre de 2025 en el Victoria.

A qué hora es el Necaxa vs. Pachuca: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Necaxa vs. Pachuca: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com, app de TUDN.