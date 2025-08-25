Video ¡Bombazo desde Brasil! Lanzan oferta a Pumas por su defensa central

Efraín Juárez ha mantenido una línea defensiva definida con Nathan Silva como uno de sus pilares en la central, este día César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes dio a conocer que un club brasileño lanzó una oferta por el jugador.

Se trata del equipo de Vasco da Gama, quien puso sobre la mesa cinco millones para iniciar una negociación con Pumas por los servicios del jugador.

El defensa brasileño llegó a los de la UNAM en el Apertura 2023, desde entonces ha sido parte fundamental del equipo en la zona baja disputando casi todos los minutos de cada torneo, los encuentros que se ha perdido han sido por lesión o por suspensión, pero cuando está disponible siempre tiene minutos de juego.

En este torneo ha disputado las seis jornadas como titular sumando 540 minutos, lo que es igual a jugar las seis fechas completas.

Los siguientes encuentros de Pumas serán ante Atlas en casa, visitarán a Mazatlán y recibirán a Tigres y después viajarán al norte del país para visitar a Juárez.