<b>Xabier Azkargorta</b> nunca pudo consolidar su proyecto y solo dirigió a Chivas en el Apertura 2005.

El entrenador español Xabier Azkargorta, una de las personalidades más influyentes en la historia reciente del futbol boliviano y exdirector técnico de las Chivas de Guadalajara, falleció este 14 de noviembre de 2025 a los 72 años.

PUBLICIDAD

El estratega murió en Bolivia, país en el que se estableció durante los últimos años y donde enfrentaba complicaciones cardiacas, según informes divulgados por medios internacionales.

Azkargorta, reconocido por su estilo metódico y académico, dejó huella en varios países, pero su figura quedó especialmente ligada a la selección de Bolivia, a la que condujo al Mundial de Estados Unidos 1994, la única participación del combinado altiplánico en la Copa del Mundo desde 1950.

Ese logro lo convirtió en un referente nacional y en un símbolo del proyecto futbolístico boliviano de la década de los 90.

En México, su nombre permanece asociado a Chivas, club al que dirigió en el Apertura 2005. Aunque su periodo en el banquillo rojiblanco fue breve, el técnico vasco valoró repetidamente la importancia deportiva y cultural del Guadalajara, al que solía comparar con instituciones de élite por su identidad y su impacto mediático. Su estancia en la Liga MX reforzó su reputación como un entrenador capaz de adaptarse a contextos futbolísticos diversos.

Nacido en Azpeitia en 1953, Francisco Javier Azcargorta inició su carrera como delantero antes de retirarse por una lesión y orientarse hacia los banquillos.