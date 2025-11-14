    Guadalajara

    Muere Xabier Azkargorta, exentrenador de Chivas y figura clave del futbol boliviano

    El director técnico vasco, que dirigió al Rebaño en 2005, falleció a los 72 años en Bolivia, donde residió la última década.

    Por:
    Jaime Bernal.
    <b>Xabier Azkargorta</b> nunca pudo consolidar su proyecto y solo dirigió a Chivas en el Apertura 2005.
    Imagen Mexsport
    <b>Xabier Azkargorta</b> nunca pudo consolidar su proyecto y solo dirigió a Chivas en el Apertura 2005.

    El entrenador español Xabier Azkargorta, una de las personalidades más influyentes en la historia reciente del futbol boliviano y exdirector técnico de las Chivas de Guadalajara, falleció este 14 de noviembre de 2025 a los 72 años.

    PUBLICIDAD

    El estratega murió en Bolivia, país en el que se estableció durante los últimos años y donde enfrentaba complicaciones cardiacas, según informes divulgados por medios internacionales.

    Azkargorta, reconocido por su estilo metódico y académico, dejó huella en varios países, pero su figura quedó especialmente ligada a la selección de Bolivia, a la que condujo al Mundial de Estados Unidos 1994, la única participación del combinado altiplánico en la Copa del Mundo desde 1950.

    Ese logro lo convirtió en un referente nacional y en un símbolo del proyecto futbolístico boliviano de la década de los 90.

    En México, su nombre permanece asociado a Chivas, club al que dirigió en el Apertura 2005. Aunque su periodo en el banquillo rojiblanco fue breve, el técnico vasco valoró repetidamente la importancia deportiva y cultural del Guadalajara, al que solía comparar con instituciones de élite por su identidad y su impacto mediático. Su estancia en la Liga MX reforzó su reputación como un entrenador capaz de adaptarse a contextos futbolísticos diversos.

    Nacido en Azpeitia en 1953, Francisco Javier Azcargorta inició su carrera como delantero antes de retirarse por una lesión y orientarse hacia los banquillos.

    A lo largo de más de cuatro décadas, dirigió en España, México, Japón y Sudamérica, además de participar en proyectos de desarrollo y asesoría técnica. Su legado permanece asociado al liderazgo, la formación y los ciclos que marcaron una época en el futbol latinoamericano.

    Más sobre Liga MX

    1 min
    Vicente Sánchez recuerda con cariño su paso por Cruz Azul

    Vicente Sánchez recuerda con cariño su paso por Cruz Azul

    3:02
    ¡Ídolo! Paco Palencia recuerda a Pumas y asombra a todos con sus palabras

    ¡Ídolo! Paco Palencia recuerda a Pumas y asombra a todos con sus palabras

    0:44
    ¡Manolete Hernández protagoniza el momento más viral del Salón de la Fama 2025!

    ¡Manolete Hernández protagoniza el momento más viral del Salón de la Fama 2025!

    2:32
    ¡No los olivida! El momento en el que René Higuita recuerda épicamente al Veracruz

    ¡No los olivida! El momento en el que René Higuita recuerda épicamente al Veracruz

    1:47
    ¡Reaparece! Ex de Chicharito vuelve a creer en el amor y presume a su nuevo novio

    ¡Reaparece! Ex de Chicharito vuelve a creer en el amor y presume a su nuevo novio

    Relacionados:
    GuadalajaraFrancisco Xabier AzkargortaBolivia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX