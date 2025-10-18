Video Monterrey busca la cima y agudizar crisis de Pumas en la Jornada 13

Este18 de octubre continúa la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025; Monterrey y Pumas se enfrentarán en el Estadio BBVA. Este encuentro forma parte de una temporada en la que ambos equipos buscan consolidar su posición en la tabla.

Conocido por su sólida plantilla, Monterrey ha tenido un desempeño notable en los últimos torneos, mientras que Pumas, con su rica historia en el futbol mexicano, siempre busca dejar huella en cada partido.

Los aficionados tendrán la oportunidad de seguir este duelo a través de diversas plataformas de TUDN. Con un historial de enfrentamientos que ha visto a ambos equipos luchar por la supremacía en la liga, este partido se convierte en un punto de interés para los seguidores del futbol.

Si deseas saber dónde ver el partido entre Monterrey y Pumas, continúa leyendo para obtener toda la información necesaria.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MONTERREY VS. PUMAS DE LA JORNADA 13

Monterrey llega al partido con la moral alta tras rescatar un punto frente a Tijuana, aunque aún persisten algunas dudas sobre su rendimiento en casa.

Por su parte, Pumas, que cayó ante Guadalajara, buscará redimirse y revertir su mala racha en este crucial encuentro.

Cuándo es el Monterrey vs. Pumas: el juego es el sábado, 18 de octubre de 2025 en el Estadio BBVA.

A qué hora es el Monterrey vs. Pumas: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 9:00PM tiempo del Este, 8:00PM tiempo del Centro y 6:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Monterrey vs. Pumas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN, ViX.