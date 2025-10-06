Xolos de Tijuana y Rayados empataron 2-2 en un duelo vibrante donde Anthony Martial hizo un ‘osote’ que impidió que los Monterrey se quedara con el triunfo en el cierre de la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Xolos se adelantó en el marcador gracias a Frank Moya a los 12’ minutos con un doble remate frente al arco de los Regiomontanos.

Los Rayados crecieron tras la la anotación de los locales y con una chilena de Lucas Ocampos casi empatan, pero fue al 45’ cuando Germán Berterame igualó el marcador.

Para la segunda parte, Berterame volvió a decir presente y con un disparo de media vuelta marcó su doblete para poner el 1-2 sobre Xolos a los 57 minutos.

Sin embargo, poco tiempo le duro el gusto a Monterrey ya que al 60’ Adonis Preciado empató el juego con un disparo que no pudo atajar Santiago Mele.

Y cuando se acababa el juego Martial tuvo la chance de estrenarse en la Liga MX y darle el triunfo a Rayados, pero cuando quedó solo frente al arco no conectó el balón de buena forma y lo mandó por un costado de la portería ante la sorpresa de los presentes.

Al final los cartones ya no se movieron y Xolos repartió puntos con Rayados en el estadio Caliente.