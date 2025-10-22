    Monterrey

    Monterrey 'estrena' a juvenil Moxica y golea a Juárez en la fecha doble

    El juvenil Moxica ilusiona a unos Rayados y el Monterrey apaga inercia de Juárez en la fecha doble de la Liga MX.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Resumen | ¡Rayados golea, empata en puntos al América, y es tercero general!

    Los Rayados de Monterrey golearon en la fecha doble, la Jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y, de paso, dan un fuerte revés a la inercia que Juárez ha mostrado en la presente campaña.

    Marcador de 4-1 para los neoleoneses quienes, por si fuera poco, tuvieron una feria de goles de hombres clave y también de hombres inesperados, como el juvenil Joaquín Moxica, quien se estrenó con gol en el máximo circuito del futbol mexicano.

    El conjunto dirigido por Doménec Torrent controló casi todo el partido, y desde muy temprano, gracias a Germán Berterame, uno de los hombres gol que necesita el conjunto regiomontano y quien abrió el marcador a los 8'.

    La fiesta de la 'Pandilla' continuó a los 39' gracias a Sergio Canales, mientras que Germán Berterame hizo doblete y también, decretó oficialmente la goleada a los 56'.

    Video ¡Otro gol de Juárez! ¡Rodolfo Pizarro aprovecha un gran pase en el agregado!

    Joaquín Moxica, canterano del Monterrey y quien busca abrirse paso en la Liga MX, anotó su primer gol en el máximo circuito del futbol mexicano a los 79' para desatar también la ilusión de los aficionados regiomontanos.

    La escuadra fronteriza, una de las grandes revelaciones de la presente campaña, no se quedó con los brazos cruzados, aunque reaccionó muy tarde. Un autogol de Cárdenas a los 81' les hizo presentarse en el marcador y Rodolfo Pizarro, ya en la compensación, hizo al menos un poco más decoroso el marcador.

    LUCAS OCAMPOS, GARCÍA Y 'CORCHO' PROTAGONIZAN INCIDENTES EN EL MONTERREY VS. JUÁREZ


    Más allá de las incidencias en el partido, el compromiso elevó su temperatura, en primera instancia, con una bronca originada tras un escalofriante pisotón con García y 'Corcho' Rodríguez como protagonistas.

    Video Escalofriante pisotón entre García y el 'Corcho' termina en bronca

    Y eso no es todo, ya que los puestos en la cancha se pelean con cada centímetro y cada segundo, al menos fue el mensaje que dejó Lucas Ocampos, quien salió fúrico del campo ya en el segundo tiempo.

    Visiblemente molesto y con ademanes de por medio, uno de los elementos más destacados de la 'Pandilla' protagonizó un momento tenso y con carga hacia Doménec Torrent, director técnico del Monterrey.

    Video ¡No le gustó! ¡El enfado de Lucas Ocampos tras salir de cambio al 70'!

