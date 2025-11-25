Allan Saint-Maximin, jugador del Club América, no hizo el viaje con su equipo a Monterrey para encarar la ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

De acuerdo a Julio Ibañez y Vladimir García, reporteros de TUDN, el jugador francés no viajó debido a que presentó un problema en sus vías respiratorias.

Este miércoles se tiene previsto que se haga una evaluación para saber si Allan Saint-Maximin podrá realizar el viaje a Monterrey de último minuto, aunque todo parece indicar que esto será casi imposible.

Hasta el momento, América no se ha pronunciado al respecto en un partido que podría ver el regreso de Henry Martín en la alineción del conjunto azulcrema.

América llegó este martes a Monterrey para iniciar su serie de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante los Rayados en un duelo que enfrenta al cuarto y quinto lugares de la tabla.