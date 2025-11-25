    Liga MX

    Liga MX: Allan Saint-Maximin no viaja a Monterrey con América para la Liguilla

    Las Águilas llegaron a la Sultana del Norte para encarar su partido de ida de Cuartos de Final ante Rayados.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Se encienden las alarmas! América recibe pésima noticia sobre Maximin

    Allan Saint-Maximin, jugador del Club América, no hizo el viaje con su equipo a Monterrey para encarar la ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    De acuerdo a Julio Ibañez y Vladimir García, reporteros de TUDN, el jugador francés no viajó debido a que presentó un problema en sus vías respiratorias.

    PUBLICIDAD

    Este miércoles se tiene previsto que se haga una evaluación para saber si Allan Saint-Maximin podrá realizar el viaje a Monterrey de último minuto, aunque todo parece indicar que esto será casi imposible.

    Hasta el momento, América no se ha pronunciado al respecto en un partido que podría ver el regreso de Henry Martín en la alineción del conjunto azulcrema.

    América llegó este martes a Monterrey para iniciar su serie de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX ante los Rayados en un duelo que enfrenta al cuarto y quinto lugares de la tabla.

    El partido de vuelta se llevará a cabo este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Más sobre Liga MX

    Los técnicos con más experiencia en Liguillas de la Liga MX
    Los técnicos con más experiencia en Liguillas de la Liga MX
    Los técnicos con más experiencia en Liguillas de la Liga MX

    Los técnicos con más experiencia en Liguillas de la Liga MX

    Liga MX
    12 fotos
    5 min
    Los 5 partidos más emocionantes del Apertura 2025

    Los 5 partidos más emocionantes del Apertura 2025

    3 min
    Chivas vs. Cruz Azul: Oso González y el sueño cumplido por tener a Chicharito en el equipo

    Chivas vs. Cruz Azul: Oso González y el sueño cumplido por tener a Chicharito en el equipo

    1 min
    Cotorro González ve una desventaja para Cruz Azul la baja de su portero

    Cotorro González ve una desventaja para Cruz Azul la baja de su portero

    1:15
    La increíble historia de como llegó Larcamón a la Liga MX

    La increíble historia de como llegó Larcamón a la Liga MX

    Relacionados:
    Liga MXAmérica

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX