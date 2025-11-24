    Mundial 2026

    Allan Saint-Maximin niega contactos con Haití para jugar el Mundial 2026

    El jugador de América se expresó en redes sociales ante los rumores de una posible intención de nacionalizarse.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Inesperado! Maximin podría reforzar a esta selección clasificada al Mundial 2026

    Allan Saint-Maximin salió al paso ante los rumores de la posibilidad de jugar con Haití en el Mundial 2026 el siguiente año en México, Estados Unidos y Canadá.

    Y es que de acuerdo al periodista Caleb Jephte Pierre, el jugador del América supuestamente consideraba hacer trámites para ser elegible y tener opción de estar en la Copa del Mundo.

    LA RESPUESTA DE MAXIMIN EN REDES SOCIALES


    Maximin se pronunció al respecto en su cuenta oficial de X (@@asaintmaximin), donde aseguró que en sus planes no está, ni estará el quitarle un lugar a un elemento de la selección de Haití que se ganó el boleto al Mundial 2026.

    "Veo que algunas personas han establecido contactos, probablemente porque soy de Guadalupe y la Guayana Francesa. Pero, para que quede claro, no hay planes ni proyectos relacionados con la selección nacional de Haití. Mi más sentido respeto a los jugadores haitianos que se ganaron su lugar en este Mundial.

    "Lucharon duro por esta clasificación, y es importante no asociarlos con rumores. Mucha suerte para ellos en el Mundial 👊🏾💙".

    ¿POR QUÉ MAXIMIN PUEDE JUGAR CON HAITÍ?


    Maximin nació en Francia, pero nunca ha sido convocado a la selección por parte de Didier Deschamps, actual técnico de Les Bleus. Solo en 2019 defendió la casaca gala con el cuadro Sub-21.

    El tema de poder representar a Haití, pasa en que el francés tiene ascendencia haitiana, como él mismo expresó en su posteo en redes sociales.

    Allan Saint-Maximin tendrá la oportunidad de brillar en la Liguilla del futbol mexicano durante la serie de Cuartos de Final que América disputará ante Monterrey como parte del torneo Apertura 2025.

