Allan Saint-Maximin salió al paso ante los rumores de la posibilidad de jugar con Haití en el Mundial 2026 el siguiente año en México, Estados Unidos y Canadá.

Y es que de acuerdo al periodista Caleb Jephte Pierre, el jugador del América supuestamente consideraba hacer trámites para ser elegible y tener opción de estar en la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

LA RESPUESTA DE MAXIMIN EN REDES SOCIALES



Maximin se pronunció al respecto en su cuenta oficial de X (@@asaintmaximin), donde aseguró que en sus planes no está, ni estará el quitarle un lugar a un elemento de la selección de Haití que se ganó el boleto al Mundial 2026.

"Veo que algunas personas han establecido contactos, probablemente porque soy de Guadalupe y la Guayana Francesa. Pero, para que quede claro, no hay planes ni proyectos relacionados con la selección nacional de Haití. Mi más sentido respeto a los jugadores haitianos que se ganaron su lugar en este Mundial.

"Lucharon duro por esta clasificación, y es importante no asociarlos con rumores. Mucha suerte para ellos en el Mundial 👊🏾💙".

¿POR QUÉ MAXIMIN PUEDE JUGAR CON HAITÍ?



Maximin nació en Francia, pero nunca ha sido convocado a la selección por parte de Didier Deschamps, actual técnico de Les Bleus. Solo en 2019 defendió la casaca gala con el cuadro Sub-21.

El tema de poder representar a Haití, pasa en que el francés tiene ascendencia haitiana, como él mismo expresó en su posteo en redes sociales.