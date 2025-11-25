    Liga MX

    Liga MX: Lucas Ocampos pasa por el quirófano antes de enfrentar al América

    ¡Es un déjà vu! Lucas Ocampos vuelve a sufrir ante América en plena Liguilla.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Otra vez! Emergencia familiar hace que Lucas Ocampos pase al quirófano

    Lucas Ocampos, extremo de los Rayados de Monterrey, dio un pésima noticia para el equipo dirigido por Doménec Torrent de cara al vital duelo de Cuartos de Final ante América en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Por medio de un comunicado oficial, el conjunto de la 'Pandilla' reveló que Ocampos pasará por el quirófano, todo cuando falta un día para la ida de este enfrentamiento de los Cuartos de Final.

    "El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar.

    "El jugador será sometido a una cirugía y su reincorporación estará sujeta a la evolución de la lesión", explicó el conjunto regiomontano.

    Esto hace recordar cuando, hace un año en la Final del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, Lucas Ocampos se perdió el partido de vuelta justamente ante América, Final en donde las Águilas se impusieron.

    La escuadra azulcrema no contará con Allan Saint-Maximin, quien no realizó el viaje para la ida debido a un problema en las vías respiratorias.

