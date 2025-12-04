Toluca vs. Monterey: Lucas Ocampos es baja para la Semifinal de vuelta
El técnico de Rayados confirmó una ausencia para el juego en Toluca por el pase a la Final de la Liga MX Apertura 2025.
Luego de la victoria en la Semifinal de ida Monterrey vs. Toluca, el director técnico Domenec Torrent afirmó que cuenta con una baja para el partido de vuelta en el Estadio Nemesio Diez el próximo sábado.
Germán Berterame, quien liquidara al América en los Cuartos de Final sobre la hora, también anotó el tanto de la victoria para el juego de ida ante los Diablos Rojos en la Sultana del Norte, un triunfo por la mínima que no asegura nada en la serie y el estratega de Rayados lo sabe.
Sin embargo, confirmó en conferencia de prensa posterior al Monterrey vs. Toluca que no contará aún con Lucas Ocampos, baja también en los Cuartos de Final luego de una fractura y leves lesiones tras hacer de un scooter en su intento por atender una urgencia familiar.
El mismo estratega reconoce la calidad y el peso de la ausencia de Lucas Ocampos para el equipo, sobre todo a la ofensiva luego de que en el torneo regular participara en 14 juegos, 10 como titular y con cinco goles de aportación en 907 minutos en total.
“ Lucas después de esta intervención no podremos contar con él. El equipo perdiendo un jugador tan importante, está haciendo un esfuerzo tremendo para igualar situaciones cuando atacamos”, indicó Domenec Torrent.
Rayados de Monterrey necesita por lo menos el empate, la derrota no le sirve de nada, pues en caso de un empate en el marcador global, Toluca avanzará tras acabar en mejor posición en la taba en el torneo regular y lo cual es el primer criterio de desempate.