Luego de la victoria en la Semifinal de ida Monterrey vs. Toluca, el director técnico Domenec Torrent afirmó que cuenta con una baja para el partido de vuelta en el Estadio Nemesio Diez el próximo sábado.

Sin embargo, confirmó en conferencia de prensa posterior al Monterrey vs. Toluca que no contará aún con Lucas Ocampos, baja también en los Cuartos de Final luego de una fractura y leves lesiones tras hacer de un scooter en su intento por atender una urgencia familiar.

El mismo estratega reconoce la calidad y el peso de la ausencia de Lucas Ocampos para el equipo, sobre todo a la ofensiva luego de que en el torneo regular participara en 14 juegos, 10 como titular y con cinco goles de aportación en 907 minutos en total.

“ Lucas después de esta intervención no podremos contar con él. El equipo perdiendo un jugador tan importante, está haciendo un esfuerzo tremendo para igualar situaciones cuando atacamos”, indicó Domenec Torrent.