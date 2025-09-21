Video ¡Fuerte golpe! Cáceres sangra de la nariz pero el árbitro no saca tarjeta

El Monterrey vs. América arrancó como un partido trepidante con ventaja de Rayados desde el primer tiempo bajo un dominio abrumador y en el que el conjunto de las Águilas perdió a Dagoberto Espinoza en una desafortunada lesión que se provocó a sí mismo.

Pero la serie de eventos desafortunados, además de los goles recibidos y la lesión del juvenil, se extendió al uruguayo Sebastián Cáceres, quien se llevó un fuerte golpe de Lucas Ocampos al borde de la cancha en una jugada totalmente accidental.

El jugador del Monterrey defendía el balón ante el asedio del futbolista del América y en un movimiento natural golpeó con el brazo el rostro de Cáceres, quien de inmediato se fue al suelo y sangró de la nariz.

El árbitro no consideró la jugada deliberada y se guardó las tarjetas, pero permitió la asistencia médica al uruguayo de las Águilas, quien dejó ver su rostro con sangre tras el fuerte golpe que recibió.