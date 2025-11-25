    Liga MX

    Monterrey se renueva de cara al partido ante América de Cuartos de Final

    Rayados presentó su nueva playera previo a disputar la Liguilla del Torneo Apertura 2025.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Monterrey anuncia importante cambio previo a enfrentar a América

    Monterrey se renueva de cara a enfrentar al América este miércoles 25 de noviembre en la ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

    A un día del partido de Liguilla, Rayados presentó su nueva playera que usarán el equipo varonil y femenil para el resto del Apertura 2025 y el Clausura 2026.

    El jersey alternativo es de color azul con un diseño que presenta sutiles rayas diagonales con un degradado elegante que reflejan “el constante avance” del club regio.

    Además, en la parte baja del frente la camiseta presenta un logotipo dorado que conmemora el 80 aniversario de la institución.

    La nueva playera fue presentada por Sergio Canales, Carlos Salcedo y Anthony Martial, quien recientemente fue captado practicando su puntería de cara a la serie contra América.

    Monterrey recibirá este miércoles a las Águilas en el Estadio BBVA, mientras que el duelo de vuelta se jugará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    Los Rayados de Domenec Torrent llegan a la Liguilla con una racha de tres partidos sin poder ganar al perder ante Cruz Azul (2-0) y Chivas (4-2), y empatar contra Tigres (1-1) en las últimas jornadas de la Fase Regular.

    Video ¿Ningunea a los Rayados? Esto opina Maximin de Ramos y Canales

