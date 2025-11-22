    Liga MX

    ¡Qué golazos! Atnhony Martial pone a temblar al América en solo dos acciones

    El jugador francés se lució en serio con el Monterrey y el público lo aplaude.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video En Liguilla hay seis o siete equipos que son contendientes al título: Paulinho

    Anthony Martial, atacante de los Rayados de Monterrey, se lució de cara al duelo de Cuartos de Final ante América en la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Los Rayados, a cargo de Doménec Torrent en la dirección técnica, tuvieron una sesión de entrenamiento especial a puerta abierta para aficionados en el 'Gigante de acero'.

    Durante las prácticas, el jugador francés fue especialmente ovacionado al lograr dos anotaciones espectaculares que robaron los aplausos a los aficionados de la 'Pandilla'.

    Una de esas anotaciones fue de 'palomita', la otra de volea, ambas frente al marco, y el ex del Manchester United no paró de arengar más al público en la casa del Monterrey.

    Anthony Martial debutó en la Liga MX justamente ante América en este torneo en un duelo de campaña regular que acabó con un espectacular empate 2-2.

    Hasta el momento, Martial no ha podido anotar en la Liga MX en nueve partidos, aunque en ninguno de ellos el atacante ha jugado los 90 minutos.

