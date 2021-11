Layún contundente: “Seríamos tontos sino supiéramos que es un fracaso”

“Es un fracaso, yo no entiendo porqué se le tiene que dar un valor que no me pareciera pecado. Se fracasa en la vida, fracasa el que lucha, el que busca sus sueños, el que busca trascender y muchas veces para ser merecedor de trascender hay que fracasar, recibir golpes, pararte y aprender de lo que te pone el camino para alcanzar lo que tu te propones porque no siempre es un éxito y no habló solo de futbol, sino de la vida.