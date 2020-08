Miguel Herrera sobre el empate: "Fue un partido mal arbitrado"

"Estábamos dividiendo muchas pelotas, fue partido cortado, uno no quiere hablar de las circunstancias del juego, pero tuvimos un árbitro que se supone es de experiencia, si hay jugadas de VAR que vaya al monitor, pierde menos tiempo, a fin de cuentas toma decisiones malas.

"Fue un partido mal arbitrado, no se puede estar parando, una dos tres cinco veces, así es difícil agarrar el ritmo de juego", sentenció.

El penal al 51' le costó la repartición de puntos al América, que a pesar de ello permanece en la cima de la tabla y aunque el arbitraje no le gustó a Miguel Herrera mencionó que Necaxa jugó mejor y no bajó las manos.

"No puedo demeritar el trabajo del rival, nos obligaron a tirar la pelota larga, nos presionaron, nos incomodaron y el equipo no encontró el mecanismo para poner la pelota en el césped, no puedo demeritar, anotamos un gol y ellos siguieron trabajando y esforzándose".