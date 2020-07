Miguel Herrera , técnico de América , señaló tras el 0-0 ante Pumas en la Copa por México que el juego de las Águilas no fue muy malo como pareció por momentos y hay cosas por mejorar.

"No fue un buen partido, no jugamos como venían haciendo los muchachos, nos faltó un poquito de control de pelota, tampoco es que fuimos un desastre, pero no hicimos lo que hicimos el partido pasado, tendríamos que estar mejorando, pero es parte de la pretemporada",