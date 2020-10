Miguel Herrera salió calientito del partido frente a León y le reclamó a César Ramos por amonestarlo... y por el penal que no le marcó al América en la Final contra Monterrey ... ¡en el 2019!

El técnico de las Águilas intercambió palabras con el silbante al término del partido y le señaló que "no le estaba reclamando (al cuarto árbitro)". De igual forma lo cuestionó sobre la amonestación y reiteró que no hubo un reclamo de su parte. En conferencia de prensa posterior a la derrota azulcrema ante la Fiera , el estratega manifestó que lo que él hizo fue pedirle que presionara a los baloneros para lanzar las redondas a tiempo.

"Hizo un buen trabajo, me molestó la tarjeta amarilla, porque dijo que reclamé y eso lo inventó. Yo le comenté al cuarto arbitro es que los baloneros no estaban tirando rápido las pelotas, César llega y me amonesta, el chico tenía las pelotas en las manos y yo le pedía que las tirara más rápido. César inventó un reclamo y se lo dije", reiteró en la conferencia.