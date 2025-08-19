Gerardo Torrado, vicepresidente deportivo de Tigres, se refirió a los hechos de violencia acontecidos después del partido ante América de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En entrevista exclusiva para TUDN, Torrado dejó en claro que no debe haber tolerancia para este tipo de hechos y reiteró que el Estadio Universitario debe mantener su condición de estadio familiar.

PUBLICIDAD

"Tolerancia cero a este tipo de situaciones, queremos seguir demostrando que el 'Volcán' es un lugar donde puedes ir en familia, eso no nos representa y por eso se toman estas decisiones, queremos que la gente pueda ir y apoyar a su equipo como la mejor afición que es".

Torrado admitió que el futbol, al ser un deporte de mucha "pasión", se puede prestar a hechos reprobables, aunque dejó en claro que se debe trabajar incluso desde dentro de la cancha para fomentar el respeto entre todas las partes.

"El futbol es un deporte muy pasional, como sociedad hay que ser conscientes que esa pasión quedaen el campo, si los jugadores lo demuestran de forma profesional, con respeto al rival y a los árbitros, se puede transmitir, hay gente que así lo entiende y hay gente que en ciertas circunstancias actúan de cierta forma.