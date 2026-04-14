Mazatlán FC Mazatlán pone boletos ante Querétaro de Liga MX a precio de regalo Los Cañoneros buscan despedirse de su afición con estadios llenos cuando solamente les restan dos fechas en casa.

Video Boletos a precio de Encanto para el Mazatlán vs. Querétaro

La gira de la despedida del Mazatlán está por llegar a su fin, cada partido se acerca más a su adiós bajo ese nombre, para tomar nuevos caminos en el futbol mexicano, por lo que quieren dejar el mejor de los recuerdos para su afición.

Los Cañoneros buscan tener la mejor de las despedidas y con estadio lleno, al menos en su penúltimo encuentro en casa, en El Encanto, cuando se enfrenten al Querétaro en partido de la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

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Para asegurar un lleno total en casa, el Mazatlán lanzó una oferta en el boletaje para el que será el último fin de semana que pasen ante los suyos antes de convertirse en el Atlante y mudarse a a Ciudad de México para la próxima temporada.

A través de sus redes sociales, la directiva mazatleca informó que para el cotejo de este viernes 17 de abril, a disputarse a partir de las 7:00 de la noche, todos los boletos para enfrentar a los Gallos Blancos tendrán un costo de $5.00 pesos.

"¡A disfrutar del futbol en Mazatlán! Todos los boletos contra el Club Querétaro a $5.00 pesos. Llenemos la grada y formemos juntos la Marea Morada", publicaron en su cuenta de X.