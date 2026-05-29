Monterrey Almeyda llega al aeropuerto de Monterrey para ser entrenador de Rayados en el Apertura 2026 El entrenador argentino soltó las primeras palabras que ilusionan a la afición.

Video ¡OJO a su reacción! Almeyda llega a Monterrey y le recuerdan su pasado con Chivas

Matías Almeyda llegó a México para convertirse en entrenador de Monterrey para el Torneo Apertura 2026 de Liga MX y sus primeras palabras ante los medios ilusionan a la afición regiomontana.

El director técnico argentino dijo esto de su regreso al futbol mexicano tras un período exitoso con Chivas y su aventura en el futbol de Europa como exentrenador del Sevilla.

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"La verdad, estoy muy feliz de este regreso a México. Y bueno, deseo que sea de la mejor manera y poder estar un tiempo muy largo.

"Muchísima (ilusión). Hoy arranca un sueño en mi vida y la de mi staff y la de todo un club. Así que estoy muy feliz de regresar a este país que me hizo vivir muy bien un tiempo atrás. Y bueno, estoy feliz de regresar. La afición está relacionada.

"Estoy muy agradecido a la gente de Rayados, a sus dueños, a sus directivos por esta posibilidad. Y a la gente seguramente con el trabajo espero poder disfrutar entre todos. No tengo dudas que va a ser así", comentó Almeyda.

ALMEYDA NO SE OLVIDA DE CHIVAS EN SU REGRESO A LA LIGA MX

Antes de salir del mar de micrófonos y cámaras que siguieron de cerca cada paso del entrenador argentino en el aeropuerto de Monterrey, Almeyda fue cuestionado sobre su promesa no cumplida de regresa para dirigir a Chivas.

"Bueno, pasaron muchos años y esa afición sabe lo que han significado y significan para mí. Yo la hipocresía la dejo de lado. Y ese equipo es un equipo al cual quiero.