Cruz Azul Martín Anselmi reacciona al título Cruz Azul obtenido en CU ante Pumas Esto fue lo que escribió el exentrenador argentino de La Máquina.

Video Anselmi reacciona con felicitación a Cruz Azul y Rotondi por el título ante Pumas

Una de las reacciones menos esperadas tras el décimo título de Cruz Azul en el futbol mexicano fue la del polémico exentrenador de La Máquina, Martín Anselmi.

Pese a toda la polémica que en su momento rodeó al DT argentino por su repentina salida del club para cumplir su sueño de dirigir en Europa, Anselmi se acordó de Cruz Azul y reaccionó al dramático título conseguido en el Estadio Olímpico Universitario.

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Por medio de una story en Instagram, Anselmi dedicó las siguientes palabras a La Máquina y juntó dos momentos contrastantes de Rodolfo Rotondi donde aparece llorando por sus errores en momentos decisivos y la más reciente donde alza el trofeo de campéon.

"Así tenía que llegar, la merecen más que nadie. Felicidades, Campeones. Los quiero mucho", se lee en la emotiva publicación.

Martín Anselmi dirigió a Cruz Azul de diciembre de 2023 a enero de 2025 antes de dejar botado al club para fichar con el Oporto.

Durante su etapa al frente de 'La Máquina', el entrenador argentino logró imprimir un estilo de juego ofensivo que conquistó a los aficionados y a la Liga MX, además de romper y establecer récords de puntos en torneos cortos y llevar al equipo a disputar una final.

LOS DIEZ TÍTULOS DEL CRUZ AZUL

La mayoría de los campeonatos con que cuenta el Cruz Azul en sus vitrinas los obtuvo en la época de los torneos largos y solamente tres de ellos en los llamados torneos cortos, el Invierno 1997, Guard1anes 2021 y Clausura 2026.