Pumas UNAM Alineaciones Pumas vs. Cruz Azul: Así alinearán los equipos para la Final de Liga MX Así es como saltarán a la cancha los Pumas y La Máquina a la cancha del Olímpico Universitario.

Video ¡Todo listo! Estas son las alineaciones de Pumas y Cruz Azul para la Final

Está definida la gran Final de la Liga MX: Pumas y Cruz Azul lucharán en la cancha por ser campeón del Torneo Clausura 2026 este domingo 24 de mayo.

Todo está listo para la gran final entre Pumas y Cruz Azul por el título del torneo Clausura 2026 de Liga MX desde la histórica cancha del Estadio Olímpico Universitario.

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Efraín Juárez modificó la alineación mostrada en la Final de ida y buscará sacar provecho de la localía pensando en un posible alargue de partido, ya que cabe resaltar que la posición en la tabla ya no tiene efecto alguno en el marcador.

El primer finalista fue Cruz Azul tras eliminar a Chivas en el Estadio Jalisco con un marcador global de 4-3, tras empatar la Semifinal de ida por 2-2 y ganar la vuelta por 1-2.

Mientras que Pumas dejó fuera a Pachuca y se clasificó a la Final gracias al criterio de la posición de la tabla luego de ganar la vuelta por 1-0 para empatar el marcador global (1-1).

ALINEACIONES PUMAS VS. CRUZ AZUL DE FINAL DE VUELTA DE LIGA MX

Alineación de Pumas vs. Cruz Azul:

Keylor Navas

Rodrigo López

Nathan Silva

Rubén Duarte

Álvaro Angulo

'Coco' Carrasquilla

Pedro Vite

Uriel Antuna

Jordan Carrillo

Robert Morales

Juninho

Alineación de Cruz Azul para la Final ante Pumas: