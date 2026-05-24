Alineaciones Pumas vs. Cruz Azul: Así alinearán los equipos para la Final de Liga MX
Así es como saltarán a la cancha los Pumas y La Máquina a la cancha del Olímpico Universitario.
Está definida la gran Final de la Liga MX: Pumas y Cruz Azul lucharán en la cancha por ser campeón del Torneo Clausura 2026 este domingo 24 de mayo.
Todo está listo para la gran final entre Pumas y Cruz Azul por el título del torneo Clausura 2026 de Liga MX desde la histórica cancha del Estadio Olímpico Universitario.
Efraín Juárez modificó la alineación mostrada en la Final de ida y buscará sacar provecho de la localía pensando en un posible alargue de partido, ya que cabe resaltar que la posición en la tabla ya no tiene efecto alguno en el marcador.
El primer finalista fue Cruz Azul tras eliminar a Chivas en el Estadio Jalisco con un marcador global de 4-3, tras empatar la Semifinal de ida por 2-2 y ganar la vuelta por 1-2.
Mientras que Pumas dejó fuera a Pachuca y se clasificó a la Final gracias al criterio de la posición de la tabla luego de ganar la vuelta por 1-0 para empatar el marcador global (1-1).
ALINEACIONES PUMAS VS. CRUZ AZUL DE FINAL DE VUELTA DE LIGA MX
Alineación de Pumas vs. Cruz Azul:
- Keylor Navas
- Rodrigo López
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Angulo
- 'Coco' Carrasquilla
- Pedro Vite
- Uriel Antuna
- Jordan Carrillo
- Robert Morales
- Juninho
Alineación de Cruz Azul para la Final ante Pumas:
- Kevin Mier
- Jeremy Márquez
- Willer Ditta
- Amaury García
- Gonzalo Piovi
- Omar Campos
- Carlos Rodríguez
- Agustín Palavecino
- José Paradela
- Carlos Rotondi
- Ebere