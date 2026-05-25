Cruz Azul ¿Cuándo y dónde se juega el Campeón de Campeones 2026 entre Toluca y Cruz Azul? La Máquina enfrentará a los Diablos Rojos en un duelo de pronóstico reservado.

Video Fecha y horario del Campeón de Campeones 2026 entre Toluca y Cruz Azul

El partido que definirá al Campeón de Campeones de la Liga MX entre Toluca y el recién campeón Cruz Azul ya tiene fecha, sede y horarios.

Luego de que Cruz Azul ganará su décimo título ante Pumas en el Clausura 2026 sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario, La Máquina se ganó el derecho de contender por el trofeo del Campeón de Campeones ante el bicampeón y monarca del Apertura 2026, Toluca.

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La edición número 11 del partido que enfrenta a los dos campeones de la Liga MX regresará a la ciudad de Los Ángeles, California.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA SE JUEGA EL CAMPEÓN DE CAMPEONES 2026?

El juego se disputará el sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park, casa del LA Galaxy de la MLS, por décima ocasión consecutiva y será transmitido por Univision, TUDN, TUDN Radio y la app de TUDN app a las 5:30 p.m. PT, 8:30 p.m. ET y 6:30 del centro de México.

Cruz Azul llegará más que motivado al partido tras haber conseguido su décima estrella de forma dramática cinco años después de haber roto su racha de más de dos décadas sin alzar un título en el futbol mexicano.