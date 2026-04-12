Liga MX Pumas, el único equipo de Liga MX que no perdió ante Mazatlán; así quedó el balance Los auriazules se llevaron la victoria en su último juego ante los cañoneros y con ello mantuvieron el invicto.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Nadie más lo logró: Pumas, el único equipo invicto ante Mazatlán

Pumas derrotó a Mazatlán por 3-1 en el último partido que jugarán entre ambos antes de la desaparición de la franquicia sinaloense y con ello los auriazules mantendrán una marca histórica en la Liga MX que ni América o Chivas podrán presumir.

En su corta historia en el futbol mexicano (2020-2026), Mazatlán pudo vencer en al menos una ocasión a los diferentes clubes que conforman la Liga MX, excepto a los Pumas, quienes tienen cero derrotas en juegos directos ante los cañoneros.

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¿CUÁNTAS VICTORIAS Y EMPATES ACUMULÓ PUMAS VS. MAZATLÁN?

Los Pumas, que se mantiene en la lucha por entrar a Liguilla, sumaron siete victorias y cinco empates en 12 juegos disputados desde la creación del equipo sinaloense que compitió por primera vez en el Apertura 2020. Les anotaron, además, 22 goles y solo recibieron siete.

El América y Monterrey se quedaron cerca al tener solo una derrota ante Mazatlán. Mientras que el club al que más veces pudieron derrotar los cañoneros fue al Atlas al que vencieron en seis ocasiones.

Derrotas sufridas ante Mazatlán en Liga MX

Pumas: 0

América: 1

Monterrey: 1

Atlético San Luis: 2

Cruz Azul: 2

Guadalajara: 2

Necaxa: 2

Juárez: 3

León: 3

Santos Laguna: 3

Tigres: 3

Toluca: 3

Pachuca: 4

Puebla: 4

Querétaro: 4

Tijuana: 4

Atlas: 6

A Mazatlán solo le quedan tres partidos por disputar en la Liga MX que serán ante Querétaro, Toluca y Tigres. Será ante los Diablos Rojos que tendrán su último partido en casa.

La franquicia de Mazatlán será vendida a Atlante que volverá a Primera División tras 12 años y j ugará como local en el renovado Estadio Banorte junto al América y Cruz Azul.