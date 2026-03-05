    Liga MX

    Henry Martín vuelve a estar en duda con el América ante Querétaro

    El delantero azulcrema no participa en la sesión al parejo con sus compañeros de cara al duelo ante Querétaro.

    Por:Fernando Vázquez
    Liga MX

    Henry Martín, delantero del Club América, vuelve a generar duda en el conjunto azulcrema, todo de cara a su partido de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Querétaro.

    Gibrán Araige, reporetero de TUDN, dio a conocer que la 'Bomba' no tomó parte del entrenamiento del conjunto de Coapa en la sesión de este jueves, posterior al partido ante Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes.

    El hecho de que Henry Martín no haya participado en la sesión hace indicar que es prácticamente un hecho que el delantero no estará en el juego ante los Gallos Blancos.

    Henry Martín solo estuvo en la tribuna en el encuentro ante Juárez y, ahora, las opciones son que esté a punto físicamente para encarara al Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup.

    Brian Rodríguez, por el contrario, entrenó al parejo de sus compañeros, todo después de que tuviera una sobrecarga que hizo que no pudiera participar como titular en el encuentro ante los Bravos de Juárez y solamente disputara los últimos minutos.

