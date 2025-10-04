    América

    América vs. Santos: horario y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2025

    Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

    Antonio Quiroga.
    ¿Goleada en puerta? Así puedes ver América vs. Santos del Apertura 2025

    La Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2025 ha sido emocionante y uno de los partidos más esperados es el enfrentamiento entre el América y el Santos. Este duelo se llevará a cabo el próximo 4 de octubre de 2025 en el Estadio Ciudad De Los Deportes, donde ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en su camino hacia la liguilla. América, uno de los clubes más exitosos de la liga, se enfrentará a un Santos que ha demostrado ser un rival formidable en los últimos años.

    Históricamente, el América ha sido un contendiente constante en la Liga MX, mientras que el Santos ha logrado consolidarse como un equipo competitivo, con varias participaciones destacadas en la fase final del torneo.

    Este partido no solo es importante para la clasificación, sino que también ofrece a los aficionados la oportunidad de disfrutar de un gran espectáculo futbolístico. Si quieres saber dónde ver este emocionante encuentro por televisión, ¡sigue leyendo!

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. SANTOS DE LA JORNADA 12

    América llega al partido con una moral alta tras haberse impuesto a Pumas en su último encuentro, lo que les da confianza y los coloca en una buena posición para enfrentar a Santos. Por su parte, Santos, que cayó ante Monterrey, llega con dudas y la presión de revertir su situación, buscando urgentemente una victoria que les devuelva la confianza.

    • Cuándo es el América vs. Santos: el juego es el sábado, 4 de octubre de 2025 en el Ciudad De Los Deportes.
    • A qué hora es el América vs. Santos: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el América vs. Santos: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN, ViX.

