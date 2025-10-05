Video Saint-Maximin se va del estadio en pleno juego y desata el debate en Línea de 4

El final del partido entre América y Santos de Jornada 12 desató el debate en Línea de 4 luego de darse a conocer que Allan Saint-Maximin se fue del estadio antes de que el juego concluyera.

Maximin jugó poco menos de media hora en el primer tiempo, ya que tuvo que salir por un fuerte golpe que había recibido más temprano en el partido y se le vio frustado y con señales claras de dolor.

En un principio, el jugador se fue directo a los vestidores, lo que desató las alarmas en la afición americanista y el cuerpo técnico de André Jardine ante la plaga de lesiones en semanas recientes.

Antes de que sonara el silbatazo final, las cámaras captaron a Maximin dirigirse hacia una de las salidas del Estadio Ciudad de los Deportes y su gesto incendió el debate en el programa encabezado por David Faitelson.

La mesa de análisis cuestionó los supuestos privilegios de Maximin o si en realidad se dirigía hacia alguna clínica para realizarse estudios por la lesión sufrida en el partido.