El argentino no apeló a algiuen en específico cuando fue abordado a la salida de El Barrial, pero sí que destacó que él no se considera "autoritario" y considera los "intercambios de opiniones".

"A ver, ustedes pongan el título que quieran, ustedes también el título de discusión. Nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse. Y en todo equipo, en todo deporte, en todo vestuario, siempre hay un cambio de opiniones. Yo no soy autoritario. A mí me gusta escuchar, a mí me gusta que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones.