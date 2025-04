Chiquete asegura que Anselmi le rompió el corazón en Cruz Azul

“De Anselmi sabía que era un tipo súper preparado y que le aprendías porque le aprendías. Un jugador siempre quiere aprender. Sí me dolieron las dos, mucho”, mencionó el defensa en el podcast El RePortero de Yosgart Gutiérrez .

Chiquete aceptó que las formas en las que se fue Anselmi “molestan” por no ser las correctas, pero entiende que él, como cualquier otra persona, tiene sueños por cumplir.

“Tienen sueños, yo lo vi así… se fue, sus razones tuvo, no me tocó mucho convivir con él, fueron tres-cuatro semanas, pero lo poquito que vi con él me sorprendió”, señaló.