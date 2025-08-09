Video Anselmi reaparece en lugar inesperado, ¿sigue los pasos de Gago?

Martín Anselmi, extécnico de Cruz Azul, reapareció después de más de un mes de que fue despedido del Porto por su fracaso en el Mundial de Clubes 2025.

El estratega argentino fue visto este viernes en el Estadio Marcelo Bielsa, casa del Newell’s Old Boys que hasta hace unas semanas era el equipo de Keylor Navas.

¿La razón? Anselmi es aficionado de Newell’s y presenció el partido ante Central Córdoba por la Jornada 4 del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Argentina.

¿Cuál es el futuro de Martín Anselmi?

Anselmi está en búsqueda de un nuevo equipo y, aunque su futuro es una incertidumbre, la liga argentina podría ser una opción tomando en cuenta que nunca ha dirigido en su país -solo ha sido auxiliar-.

Tampoco se descarta que en algún momento vuelva a la Liga MX para relanzar su carrera, tal y como lo está haciendo Fernando Gago que fracasó en Boca Juniors tras una salida polémica de Chivas y en menos de un año regresó a México para dirigir a Necaxa.

Además de Cruz Azul y Porto, donde duró seis meses en el cargo, Martín Anselmi también cuenta con experiencia en Unión La Calera de Chile e Independiente del Valle de Ecuador.