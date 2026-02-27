Liga MX Luis Romo vuelve a la convocatoria de Chivas para enfrentar al Toluca en la Liga MX El capitán de Chivas supera su lesión muscular y vuelve a entrar en convocatoria con el conjunto del Rebaño.



Video Luis Romo regresa a convocatoria con Chivas para enfrentar a Toluca en la Liga MX

Chivas de Guadalajara tiene una gran noticia para el partido ante Toluca de este sábado en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX: se trata del regreso de Luis Romo.

El conjunto tapatío dio a conocer la convocatoria de 22 jugadores para encarar la visita al Estadio Nemesio Diez de cara al compromiso de este fin de semana dentro del futbol mexicano.

Destaca el regreso de Luis Romo al conjunto rojiblanco después de que sufriera una lesión muscular.

De hecho, el capitán de Chivas se perdió los últimos compromisos ante América en el Clásico de México y ante Cruz Azul. Eso sí, la decisión de si irá como titular o suplente correrá a cargo del director técnico Gabriel Milito.

A continuación, la lista de 22 jugadores de Chivas para encarar el partido ante Toluca en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX: