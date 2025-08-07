    leagues cup

    Superestrella de WWE demuestra su amor por Pumas en plena Leagues Cup

    Los universitarios cuentan con un fanático de lujo, según se reveló en pleno partido ante el Inter Miami.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡El multiverso es real! Superestrella de WWE revela su amor por Pumas

    Los Pumas cuentan oficialmente con un aficionado parte del roster de la WWE, se trata de Finn Balor, campeón en la empresa en diversas ocasiones y quien ya reveló su amor por los universitarios.

    Finn Balor, elemento de la facción Judgment Day, dio de qué hablar en el Chase Stadium durante el partido entre los de la UNAM y el Inter Miami en la Leagues Cup 2025.

    Finn Balor fue visto con su esposa, la periodista y conductora mexicana Verónica Rodríguez y quien se ha declarado fanática de la escuadra auriazul.

    La influencia fue evidente para Finn Balor, quien también se ha declarado fanático del futbol ya que ha apoyado al Tottenham Hotspur de la Premier League en otras ocasiones.

    El último gran combate de Finn Balor hasta el momento fue en el pasado Wrestlemania, en donde disputó la posibilidad de ser campeón Intercontinental de la WWE ante Bron Breakker, Penta Zero Miedo y Dominik Mysterio, quien se alzó con el título.

