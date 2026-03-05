    Monterrey

    Nico Sánchez adelanta la forma en que Monterrey debe encarar el Clásico Regio

    El técnico de los Rayados no se muestra preocupado ante la falta de gol de su delantero en los últimos encuentros.

    Por:Erick Morales Baca
    Video Nico Sánchez ya piensa en el Clásico Regio y la forma en que Monterrey debe encararlo

    Luego de ser nombrado como nuevo director técnico del Monterey y responder con una goleada 4-0 sobre el Querétaro, Nico Sánchez consideró que la plantilla no está muy lejos del nivel que manejan los primeros de la tabla, además advirtió que una vez en la Liguilla todo puede pasar.

    "No, para nada, aparte, ya acostumbrados todos a lo que es nuestra liga, de que nosotros quisiéramos obviamente terminar en los primeros lugares para llegar a la Liguilla motivados, envalentonados, pero esta liga te permite hasta último momento entrar, y una vez que empieza la liguilla, el torneo es otra cosa".

    Actualmente los Rayados marchan en el lugar 7 del Torneo Clausura 2026, con un acumulado de 13 puntos, sin embargo, uno de los puntos que han causado dudas es la falta de gol de su refuerzo en la delantera, Uros Djuka, algo que para el nuevo estratega es solamente cuestión de tiempo.

    "Ser pacientes porque él está haciendo un gran trabajo para el equipo. Ya sabíamos qué la calidad del jugador era más allá de su cuota goleadora, de lo que nos podía aportar para el equipo y encaja perfecto. Él es un jugador de experiencia y entiendo que con su jerarquía y experiencia sabe que esto es pasajero, que él recién está entrando, que le tocó un cambio muy grande, apenas entró en el club y tiene la confianza de todos nosotros. Así que más temprano que tarde van a llegar los goles".

    Finalmente, al hablar del Clásico Regio ante Tigres, mismo que disputarán el sábado 7, Nico Sánchez afirmó que son encuentros en los que se debe jugar con tranquilidad, pero sin olvidar lo que se está disputando.

    "Lo más difícil para el jugador es llegar a ese nivel de tranquilidad que le permita disfrutar de los partidos, sin pasar a ser pasivo, eso te lo da la experiencia, para un joven te lo puede llegar a dar el rodearte de jugadores con experiencia y que le generen esa tranquilidad. El Clásico, lo que le da a la mayoría de los jugadores, es un plus en donde saca lo mejor de sí mismo, es un partido donde están todos alertas y en donde, si uno llega a encontrar esa tranquilidad para jugar, saca su mejor versión".

    MonterreyTigres

