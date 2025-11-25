Los 5 partidos más emocionantes del Apertura 2025

No hay duda de que en México se respira incertidumbre. Ya sea que hablemos del creciente futbol femenil o de la Liga MX que cada vez atrae a fanáticos de todas partes del mundo, lo cierto es que este deporte es capaz de parar los corazones de millones de personas cada fin de semana.

Particularmente, este Apertura 2025 ha dejado una gran marca en la historia reciente del fútbol mexicano, ya que ha sido de los más emocionantes y de los más completos de todos: partidos reñidos, grandes estrellas dentro del campo y resultados que han sorprendido a propios y extraños.

Mientras algunos equipos siguen en la pelea por el título y otros ya ven el torneo desde afuera, vamos a repasar los cinco partidos más emocionantes que ha dejado esta fase regular del Apertura 2025. Algunos partidos, incluso, puede que hayan quedado atrás en tu memoria y, créenos, vale la pena recordarlos. Comencemos.

1. Atlas 3 – 3 Cruz Azul: sin dudas, uno de los partidos que más emociones ha traído al comienzo de este Apertura 2025 ha sido el protagonizado por Altas vs Cruz Azul el 20 de julio, por la segunda fecha de la fase regular que tendría a la máquina cementera como uno de sus animadores.

El partido había comenzado más que favorable para los locales, que al igual que durante la temporada terminaron yendo de más a menos en el partido. Con tanto de Aguirre y González Alcaráz a los 17 y 31 minutos de la primera etapa, respectivamente, todo parecía prometedor.

Sin embargo, apareció la potencia goleadora de Ángel Sepúlveda con dos tantos para igualar todo a los 58 minutos del complemento. Dos minutos más tarde, Doria volvió a poner en ventaja a los locales, pero Sepúlveda anotó su triplete sobre la hora para sellar el empate lleno de goles entre ambos equipos.

De esta forma, el Apertura 2025 ya daba muestras de todo su potencial, con partidos ideales para la apuesta en vivo con Codere México y demostrar cuánto se sabe de fútbol en momentos tan decisivos y cambiantes.

Tigres Imagen @TigresOficial en X



2. Toluca 3 – 4 Tigres: otro partido para alquilar balcones ha sido el protagonizado por dos de los candidatos a llevarse este Apertura desde las primeras fechas, como han sido el Toluca y Tigres. Ambos equipos, a su vez, terminaron en las dos primeras posiciones, clasificando directamente a cuartos de final y esperando por sus rivales.

El partido comenzó favorable para los locales, que gracias a su goleador Paulinho abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo. Sin embargo, la primera parte terminaría siendo una pesadilla para el Toluca, ya que acabaría 3 a 1 abajo en el marcador.

Luego, a los 13 minutos del complemento, Tigres amplió la ventaja. Con dos goles agónicos sobre el final del partido, Toluca estuvo a punto de empatar el partido, demostrando la paridad real que existe entre ambos equipos. Este partido dejó en claro porque ambos pueden llevarse este campeonato.

3. Tijuana 3 – 3 Chivas: Este empate de la sexta fecha tuvo todos los condimentos para guardarse en la retina de los seguidores de la Liga MX. Con un dominio aplastante por parte de los locales en el marcador para colocarse 3 a 0 gracias al doblete de Gilberto Mora Zambrano y el tanto de Frank Boya, todo cambiaría sobre el final.

Chivas logró dar una muestra de gran actitud y juego para poder empatar el marcador de forma emocionante. Con el descuento del goleador Armando González a los 74 minutos, luego vendrían las anotaciones de Efraín Álvarez a los 84 minutos y el empate agónico de Roberto Alvarado a los ¡96 minutos!

Este partido es otra clara muestra de que en el fútbol mexicano no puedes confiarte nunca con un resultado favorable. El talento y el coraje siempre dicen presente para que todo pueda ocurrir dentro de un campo de juego.

4. Toluca 6 – 2 Monterrey: no es frecuente ver tanta diferencia en el marcador entre dos de los equipos más importantes de la Liga MX, al menos en los últimos años. Sin embargo, el rendimiento del Toluca ha sido excepcional y este partido ante los Rayados ha sido una clara demostración de ello.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que la visita comenzó ganando el partido a los 10 minutos con un gol del argentino Germán Berterame, lo que hacía pensar en otro resultado. Ahora bien, los locales dieron vuelta el partido hacia los 25 del primer tiempo y sumaron una anotación más a los 34 minutos.

Pese al empate transitorio de Óliver Torres a los 39, lo que siguió después fue una catarata de goles que derivó en una de las goleadas más abultadas de la fase regular en un partido donde no parecía posible.

Toluca Imagen @TolucaFC en X

5. Juárez 4 – 4 Puebla: En otro partido para el infarto, una de las revelaciones de la fase regular como Juárez logró demostrar el porqué de su buen presente dentro de la Liga MX con una buena muestra de poderío ofensivo y actitud dentro del campo de juego versus Puebla.

El partido tuvo emociones para todos los gustos, en donde los locales parecían tener todo el control al ponerse 2-0 primero, 3-1 luego y 4-2 sobre el final del partido. Sin embargo, los tantos agónicos de Ángelo Araos a los 88 minutos y de Luis Rey Mejía a los 93 dejaron el resultado en tablas.

Este empate en la jornada 15 terminó de marcar la suerte de ambos equipos en la fase regular, ya que Puebla terminó último sin chances de pasar a los Play-Inn, mientras que Juárez sí pudo pasar a la siguiente ronda e ilusionarse con alzar la Liga MX.