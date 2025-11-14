América recupera jugadores y los probará ante LA Galaxy
Las Águilas enfrentarán en amistoso al último campeón de la MLS para llegar a punto a la liguilla
Previo al amistoso que sostendrán el América ante LA Galaxy, las buenas noticias llegaron para André Jardine de cara a la parte más importante del Apertura 2025 de la Liga MX.
Y es que el conjunto Azulcrema recuperó a los jugadores lesionados y realizaron el viaje con plantel completo a la unión americana para afinar detalles para los Cuartos de Final del futbol mexicano ante Rayados.
“ Han hecho el viaje a Los Angeles todos los futbolistas que tiene disponibles André Jardine en el plantel, menos Dagoberto Espinoza… y la idea es que todos tengan minutos ante LA Galaxy, (Jardine) quiere ver a los futbolistas que vienen de lesión y a los que tienen muchos minutos para administrarlos y que todos estén en forma para la serie”, contó Julio Ibáñez, reportero de TUDN.
A lo largo del Apertura 2025 el América ha sufrido bajas considerables que ha provocado que ha puesto en aprietos al estratega brasileño, entre las más destacadas las de Henry Martín y Dagoberto Espinoza.
A pesar de las bajas los Azulcremas se quedaron a tres puntos de terminar como líderes del certamen y finalizaron en la cuarta posición de la Liga MX.
Y ahora, para no perder ritmo por la fecha FIFA y el Play In, las Águilas sostendrán un amistoso ante LA Galaxy en Carson, California, el próximo s ábado 15 de noviembre.