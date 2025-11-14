    América

    América recupera jugadores y los probará ante LA Galaxy

    Las Águilas enfrentarán en amistoso al último campeón de la MLS para llegar a punto a la liguilla

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Al fin buenas noticias! Los regresos de América para amistoso ante LA Galaxy

    Previo al amistoso que sostendrán el América ante LA Galaxy, las buenas noticias llegaron para André Jardine de cara a la parte más importante del Apertura 2025 de la Liga MX.

    Y es que el conjunto Azulcrema recuperó a los jugadores lesionados y realizaron el viaje con plantel completo a la unión americana para afinar detalles para los Cuartos de Final del futbol mexicano ante Rayados.

    Han hecho el viaje a Los Angeles todos los futbolistas que tiene disponibles André Jardine en el plantel, menos Dagoberto Espinoza… y la idea es que todos tengan minutos ante LA Galaxy, (Jardine) quiere ver a los futbolistas que vienen de lesión y a los que tienen muchos minutos para administrarlos y que todos estén en forma para la serie”, contó Julio Ibáñez, reportero de TUDN.

    A lo largo del Apertura 2025 el América ha sufrido bajas considerables que ha provocado que ha puesto en aprietos al estratega brasileño, entre las más destacadas las de Henry Martín y Dagoberto Espinoza.

    A pesar de las bajas los Azulcremas se quedaron a tres puntos de terminar como líderes del certamen y finalizaron en la cuarta posición de la Liga MX.

    Y ahora, para no perder ritmo por la fecha FIFA y el Play In, las Águilas sostendrán un amistoso ante LA Galaxy en Carson, California, el próximo s ábado 15 de noviembre.

    Relacionados:
    AméricaAndré Soares JardineHenry MartínIsaías Violante

