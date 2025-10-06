Sebastián Abreu, actual entrenador de Xolos de Tijuana, es un hombre lleno de experiencia tras una muy larga carrera como futbolista y ahora como entrenador.

El uruguayo, que tuvo más de 30 clubes en su carrera como jugador y que en Xolos suma ya su sexta experiencia como director técnico, reveló en entrevista con Faitelson Sin Censura los entrenadores que más lo marcaron en su carrera y allí nombró al mexicano Miguel Herrera.

“Como entrenador. Bueno tengo seis, siete… imagínate 32 equipos. Estamos en un promedio mínimo entre 50 y 60 entrenadores. La locura, ¿no?. Pero hay entrenadores como Migue Ángel Ruso, ‘El’ Piojo Herrera, el ‘Maestro’ Tabáres, Manuel Pellegrini, el ‘Cholo’ Simeone. Esos son. También Juan Manuel Lillo”, dijo.

“Esos son entrenadores, cada uno diferentes, pero tenían una particularidad que es a lo que uno se aferra y es de donde tengo mayor cuidado en el manejo de grupo”, agregó Abreu.

El hermoso detalle del Loco con ‘Chuy’ Corona

Sobre este último tema, el entrenador uruguayo recordó una anécdota que tuvo con Jesús ‘Chuy’ Corona, a quien dirigió en Tijuana y que hace poco se retiró oficialmente del futbol.

“Hay cosas que van sucediendo. Por ejemplo, lo de Chuy ahora que se retiró. Porque uno lo siente así, porque era lo que me hubiera gustado a mí que me hubiera tocado y que no pude. Fuimos a jugar a San Diego y le digo a Jorge (Hank) que en eso es muy, muy abierto. Es que tengo la idea de sorprenderlo al Chuy en el partido contra San Diego FC y mandar el hijo a la cancha que entre por él”, recordó el charrúa.

“Porque me parece que tenemos que aplicar con el ejemplo de brindarle a los que hicieron historia en el futbol mexicano y darle los reconocimientos como se merece. Y creo que esto era un reconocimiento a él, pero más familiar, emocional. Lo va a disfrutar mucho más que por ahí el partido de despedida", puntualizó.