    Mikel Arriola

    Liga MX buscará tomar medidas similares a NFL o NBA para temas de violencia

    Mike Arriola dice que buscarán dotar al futbol y la Federación Mexicana de normas parecidas a la de estas ligas estadounidenses.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Como NBA y NFL: Liga MX estudia medidas para temas de violencia

    Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, reveló los planes que tiene en la Liga MX para seguir trabajando para erradicar la violencia en el futbol mexicano.

    En entrevista con Faitelson Sin Censura, Arriola señaló lo que hizo la Federación sobre el tema de las polémicas declaraciones de Javier ‘Chicharito’ Hernánez, las cuales fueron tildadas de misógenas.

    Hicimos una sesión de la Comisión Disciplinaria y hubo sanciones al 'Chicharo' en su momento, sanciones monetarias y se comunicó de manera inmediata tanto a él como a la opinión pública. Somos una liga donde lo que se viola es el reglamento competencia”, manifestó.

    Estudian medidas como las que aplican en NBA y NFL

    Mikel Arriola también detalló que la Liga MX estudia aplicar medidas similares a las de la NBA o la NFL para tratar y poder intervenir en temas como los de violencia doméstica que protagonizan algunos futbolitas.

    A ver nos vemos acotados como una asociación civil que tiene que hacer cumplir el reglamento de competencia, pero creo que ahora cuando revisemos nuestras reglas en diciembre podemos buscar d otar a la Liga MX o a la Federación de normas parecidas a las que tiene la NBA o la NFL para efectos de trascender más en esos ámbitos que son ámbitos hoy del fuero común de las autoridades”, dijo.

    "Por imagen, por mensaje tendríamos que tener quizá facultades más específicas para actuar rápido en esos casos”, agregó el directivo, quien recordó que ya hay un “protocolo contra la violencia de género y contra la discriminación”.

    “Eso lo tenemos, afortunadamente. Por ahí ya se resuelven denuncias de los equipos, las jugadoras, los jugadores o mis compañeros de la oficina que se sientan agredidos o discriminados de alguna forma”, concluyó.

