Chuy Corona revela cuál fue el mejor momento de su carrera

El guardameta mexicano fue titular y al minuto 12 salió de cambio por Toño Rodríguez, en medio de una impresionante ovación en el Estadio Caliente. Es por eso que, en entrevista con Faitelson Sin Censura, Chuy señaló cuál ha sido su mejor momento dentro del futbol.

"Bueno, hay diferentes etapas, pero yo creo que una de las etapas donde creo que tuve muy buen desempeño fue la época de Juegos Olímpicos (de Londres). Yo creo que en esa etapa entre 2012 y 2013 anduve en un muy buen nivel. Me sentía con mucha confianza y yo creo que fue de las mejores etapas que viví", mencionó el mexicano tras confesar el gol más doloroso de su carrera.

El exjugador de clubes como Atlas, Tecos, Cruz Azul y Xolos también destacó que aún recibe elogios por haber logrado la medalla de oro en esas justas de Londres tras superar a la Brasil de Neymar y compañía.

“Sí, fuimos partícipes de algo muy afortunado y que bueno, al final de cuentas lo disfrutó bastante la gente. Sí hay gente que lo valora. Hay gente que hasta la fecha pasamos o vamos en la calle o en algún lado y nos lo agradece todavía. Yo creo que es algo muy importante, muy bonito”, dijo.

Chuy Corona, además, añadió que también gente del futbol, como Cuauhtémoc Blanco, lo han felicitado por el mencionado triunfo en un par de ocasiones.

“ También gente del medio futbolístico. Uno de ellos Cuauhtémoc, que él lo reconoció y me lo encontraba a veces en restaurantes y siempre me decía ‘ no, qué cosa la que hicieron. Muchas felicidades’. Y la verdad que este tipo de jugadores lo reconozcan y que lo valoren es algo que se agradece”, concluyó.