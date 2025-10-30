Video Lo mejor y peor que ha vivido el técnico Víctor Manuel Vucetich

El estratega mexicano Víctor Manuel Vucetich fue el invitado esta noche en el programa Faitelson sin Censura y en un segmento de preguntas con respuestas rápidas, tipo ping-pong, el conductor cuestionó al ‘Vuce’ acerca de lo bueno y malo que le ha dejado el futbol.

El mejor equipo que ha dirigido es sin duda Monterrey, con respecto al mejor jugador el técnico, no escoge a uno tiene varias opciones: Donizette, ‘Chupete’ Jaime Ordiales y Alberto Coyote.

“El mejor momento de Vucetich es sin duda la etapa que vivió con Rayados, pero sin olvidar lo que se hizo con Tecos, porque nadie daba un cinco y con los Tecolotes se calificó, fue líder y campeón, un equipo como León desde la Segunda División, trabajando con gente joven, con algunos problemas financieros”, comentó Vucetich.

Su peor decepción sin duda estar al frente de la Selección Mexicana, por las formas y cómo se piensa dentro de un representativo. “Mis grandes amigos están fuera del futbol, no estoy diciendo que tengo grandes amistades en el deporte, pero los mejores estás por fuera”.