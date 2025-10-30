    Futbol

    ¡Lo mejor y peor que ha vivido el técnico Víctor Manuel Vucetich!

    David Faitelson le hace la siguiente dinámica al estratega mexicano, donde da a conocer su mejor y peor momento futbolístico.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Lo mejor y peor que ha vivido el técnico Víctor Manuel Vucetich

    El estratega mexicano Víctor Manuel Vucetich fue el invitado esta noche en el programa Faitelson sin Censura y en un segmento de preguntas con respuestas rápidas, tipo ping-pong, el conductor cuestionó al ‘Vuce’ acerca de lo bueno y malo que le ha dejado el futbol.

    El mejor equipo que ha dirigido es sin duda Monterrey, con respecto al mejor jugador el técnico, no escoge a uno tiene varias opciones: Donizette, ‘Chupete’ Jaime Ordiales y Alberto Coyote.

    “El mejor momento de Vucetich es sin duda la etapa que vivió con Rayados, pero sin olvidar lo que se hizo con Tecos, porque nadie daba un cinco y con los Tecolotes se calificó, fue líder y campeón, un equipo como León desde la Segunda División, trabajando con gente joven, con algunos problemas financieros”, comentó Vucetich.

    Su peor decepción sin duda estar al frente de la Selección Mexicana, por las formas y cómo se piensa dentro de un representativo. “Mis grandes amigos están fuera del futbol, no estoy diciendo que tengo grandes amistades en el deporte, pero los mejores estás por fuera”.

    Finalmente al hablar del mejor directivo es Jesús Martínez y el peor se lo reservó.

