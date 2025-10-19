    América

    Liguilla 2025 contará con tecnología de punta para fueras de lugar

    David Faitelson dio la exclusiva en la transmisión del Clásico Joven.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Habrá tecnología de punta para la Liguilla!

    David Faitelson adelantó durante el partido entre Cruz Azul y América de Jornada 13 que la Liguilla del actual torneo Apertura 2025 contará con tecnología de punta.

    En la transmisión del Clásico Joven, Faitelson detalló lo que el presidente de la liga, Mikel Arriola, le confirmó en exclusiva.

    PUBLICIDAD

    "Ya me dijo el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, que ya llega para la Liguilla el sistema automático de offside (fuera de lugar), para que estén tranquilos en esta Liguilla un software, una máquina, va a determinar si es offside o no, ya no será manual", sentenció Faitelson.

    Restan cuatro jornadas para que concluya la fase regular del torneo Apertura 2025, la cual termina el domingo 9 de noviembre para dar paso al Play-in y una pausa de tres semanas para los clasificados a Cuartos de Final.

    ¿CUÁNDO SE JUEGA EL PLAY-IN Y LIGUILLA DEL APERTURA 2025 LIGA MX?

    • Fin de la fase regular: Domingo 9 de noviembre
    • Play-In: 19 al 23 de noviembre
    • Cuartos de Final: Idas 26 y 27 de noviembre | Vueltas 6 y 7 de diciembre
    • Semifinales: Idas 3 y 4 de diciembre | Vueltas 6 y 7 d diciembre
    • Final: Ida 11 o 25 de diciembre | Vueltas 14 o 28 de diciembre*

    *Los días establecidos para la Final de Ida y Vuelta podrían cambiar siempre y cuando Cruz Azul llegue a dicha fase. La razón se debe a que La Máquina jugará la Copa Intercontinental 2025 en la primera quincena de diciembre.

    Más sobre América

    1 min
    Cruz Azul vs. América: Alejandro Zendejas sale por lesión y entra Álvaro Fidalgo

    Cruz Azul vs. América: Alejandro Zendejas sale por lesión y entra Álvaro Fidalgo

    1 min
    ¡Kevin Mier hace berrinche tras primer gol del América!

    ¡Kevin Mier hace berrinche tras primer gol del América!

    1 min
    América tiene un lesionado más, Víctor Dávila deja el juego ante Cruz Azul

    América tiene un lesionado más, Víctor Dávila deja el juego ante Cruz Azul

    2:17
    ¡Una auténtica muralla amarilla! La máquina ya presiona al América

    ¡Una auténtica muralla amarilla! La máquina ya presiona al América

    0:30
    ¡Ya rueda el balón! Cruz Azul vs. América en la jornada 13 de la Liga MX

    ¡Ya rueda el balón! Cruz Azul vs. América en la jornada 13 de la Liga MX

    Relacionados:
    AméricaCruz AzulLiguilla Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD