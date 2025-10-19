David Faitelson adelantó durante el partido entre Cruz Azul y América de Jornada 13 que la Liguilla del actual torneo Apertura 2025 contará con tecnología de punta.

En la transmisión del Clásico Joven, Faitelson detalló lo que el presidente de la liga, Mikel Arriola, le confirmó en exclusiva.

"Ya me dijo el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, que ya llega para la Liguilla el sistema automático de offside (fuera de lugar), para que estén tranquilos en esta Liguilla un software, una máquina, va a determinar si es offside o no, ya no será manual", sentenció Faitelson.

Restan cuatro jornadas para que concluya la fase regular del torneo Apertura 2025, la cual termina el domingo 9 de noviembre para dar paso al Play-in y una pausa de tres semanas para los clasificados a Cuartos de Final.

¿CUÁNDO SE JUEGA EL PLAY-IN Y LIGUILLA DEL APERTURA 2025 LIGA MX?

Fin de la fase regular: Domingo 9 de noviembre

Play-In: 19 al 23 de noviembre

Cuartos de Final: Idas 26 y 27 de noviembre | Vueltas 6 y 7 de diciembre

Semifinales: Idas 3 y 4 de diciembre | Vueltas 6 y 7 d diciembre

Final: Ida 11 o 25 de diciembre | Vueltas 14 o 28 de diciembre*