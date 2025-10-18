El Estadio Olímpico Universitario será escenario del choque entre Cruz Azul y América en la jornada 13 de la Liga MX Este sábado 18 de octubre, dos equipos destacados se enfrentarán en un partido que promete captar la atención de los aficionados.

Con una rica trayectoria en la liga, Cruz Azul se destaca como uno de los clubes más laureados, mientras que América es conocido por su gran afición y éxitos en torneos nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

Quienes disfrutan la Liga MX tienen una cita obligada con este duelo. A través de diversas plataformas de TUDN, los aficionados al futbol podrán seguir este interesante encuentro.

La rivalidad entre ambos equipos ha dado lugar a partidos memorables, lo que convierte este enfrentamiento en un punto de interés para los seguidores.

Si deseas saber dónde ver este partido entre Cruz Azul y América, continúa leyendo para obtener toda la información necesaria sobre la transmisión.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CRUZ AZUL VS. AMÉRICA DE LA JORNADA 13

Cruz Azul llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Tigres, lo que ha generado dudas en su rendimiento y presión por mejorar.

En contraste, América se presenta en alza tras imponerse a Santos Laguna, lo que les brinda confianza y un impulso anímico que podría ser clave en este enfrentamiento.

Cuándo es el Cruz Azul vs. América: el juego es el sábado, 18 de octubre de 2025 en el Olímpico Universitario.

A qué hora es el Cruz Azul vs. América: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 11:05PM tiempo del Este, 10:05PM tiempo del Centro y 8:05PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Cruz Azul vs. América: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN, ViX.